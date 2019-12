Tarjei Bø imponerte på ny

Nyhende

På dagens sprint i franske Le Grand Bornard sikra Tarjei Bø seg ein andreplass og plass på pallen, 9,4 sekund bak tyske Benedikt Doll. Tarjei skaut fullt hus til liks med tyskaren, og sjølv om han var fornøgd med løpet så er han veldig lysten på ein siger.

- Eg er godt fornøgd, men no vil eg ha ein siger, og eg gjer mykje rett for tida, sa 31-åringen til NRK etter løpet.

Johannes Thingnes Bø skaut to bom, og meinte at han slurva på standplass.

- Skuffande med åtte treff, sa Thingnes Bø, som skaut raskt på siste skyting der det kom ein bom på siste skotet. I mål var 26-åringen 14,8 sekund bak Doll, noko som heldt til 4. plass. Quentin Fillon Maillet frå Frankrike vart nummer tre, 3,5 sekund føre Thingnes Bø.

Det vart ein god norsk dag med solid laginnsats. Forutan Bø-brødrene vart Erlend Bjøntegaard nummer fem (0-0) og Johannes Dale nummer seks (0-0).

Siste renna for Johannes på ei stund?

Landslagstrenar Egil Kristiansen er godt fornøgd med innsatsen til Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø så langt i sesongen.

– No er det siste innspurt før jul, og Bø-gutane har levert veldig bra, seier Egil Kristiansen til Fjordingen.

– Kva med Johannes og verdscuprenn i januar?

– Vi har kalkulert med at Johannes ikkje går skirenn i januar, det er plan A. Om det skulle opne seg ein mulegheit for å gå skirenn så er det rein bonus. Men det viktigaste for han i januar er fødselen til kona, seier Kristiansen.

Tarjei var optimistisk før denne siste verdscuphelga for året:

– Eg har tre sjansar igjen, og målet er framleis ein siger, sa Tarjei Bø til lokalavisa onsdag.