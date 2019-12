Nyhende

Namn engasjerer, fordi det er ein del av identiteten vår. Hornindal er ein av fleire kommunar i landet der namnet etter kvart vil bli teke vekk frå kartet og som GPS-mål fordi kommunen slår seg saman med ein annan, og fordi tettstaden heiter noko anna enn Hornindal. Rett nok vil Hornindal kyrkje, Hornindal skule og Hornindal skisenter kunne kome opp på kart og som GPS-mål. Men Hornindal som stadnamn vil etter kvart bli fjerna, dersom politikarane og innbyggjarane ikkje gjer grep.

Stadnamntenesta i Språkrådet kjem i dagens avis med mykje interessant informasjon. Blant anna at det å opprette namnesak er løysinga, dersom honndølene ønskjer at Hornindal skal vere stadnamn og stå på eit blått skilt langs vegen. Det som er like interessant, er opplysningane om at Hornindal allereie er ført opp som tettstadnamn i det offisielle namneregisteret i Norge. Grodås er ført opp som tettbebyggelse. Rådgjevaren i Stadnamntenesta fortel det mange veit; at sentrum i Hornindal er delt på dei tre gardane Grodås, Kirkhorn og Ytrehorn. Difor ville Stadnamntenesta rådd frå å bruke Grodås som namn på tettstaden, dersom «dåpen» skulle skjedd i dag.

Stadnamntenesta viser elles til Sykkylven som for nokre år sidan fekk gjennomslag for å endre namn på kommunesenteret frå Aure til Sykkylven. Trøgstad kommune i indre Østfold har allereie vedteke å endre sitt tettstadnamn frå Skjønhaug til Trøgstad, for å behalde det namnet flest i bygda har identitet til.

Det kom mange ulike kommentarar, blant anna i kategorien «sludder og vås», etter at ordførar Stig Olav Lødemel i tysdagsutgåva av Fjordingen sa han vil ha vurdert namnesak der Grodås vert endra til Hornindal. Med bakgrunn i uttalene frå Stadnamntenesta i dagens avis, er det like greitt å leggje vekk haldningar som at dette er sludder og vås. Dersom honndølene vil behalde Hornindal som hovudnamn på bygda også for andre enn seg sjølv, bør og må ein vurdere ei namnesak der dette vert sett på dagsorden.

Ordføraren i Trøgstad seier at folk som bur i kommunesenteret Skjønhaug ikkje kallar seg skjønhauging, men trøgsting. Innbyggjarane i Hornindal kallar seg honndøler. Betre felles identitet kan ein ikkje ha. Då bør ein gjere grep for å ta vare på namnet Hornindal også offisielt.

Bengt Flaten, ansvarleg redaktør