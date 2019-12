Jul i kyrkjene i Stryn

Nyhende

Det startar alt med 4. søndag i advent med gudsteneste i Oppstryn kyrkje.

Her blir det dåp, og Jan Nygård blir med og spelar fløyte.

Ny tradisjon i Oppstryn

Julaftan er det gudstenester i alle tre kyrkjene våre.

Loen kyrkje er fyrst ute, og som før om åra startar Lostrupane med ein halv times konsert før sjølve gudstenesta tek til. All erfaring tilseier at det er best å vere tidleg ute.

I Oppstryn er det ein ny tradisjon med gudsteneste julaftan. Her blir Terje Guddal med og spelar fele, og vi ser fram til ei feststund i kyrkja.

Lene Hopland Bergset blir prest på gudstenesta i Nedstryn i år. Organisten vår, Anders Kvile har førebudd seg saman med trompetar og pauker, og Jan Gudmund Skrivervik syng «O helga natt» til glede for alle.

Juleotte i Nedstryn

Fyrste juledag startar med juleotte i Nedstryn kyrkje.

Gudstenesta er ferdig i god tid før frukost, så dei som vil ha med seg både feiringa av Jesu fødsel og fellesskapet med familien rundt frukostbordet, vil rekke alt dette. I Oppstryn er det gudsteneste noko seinare, og her vil Laila Thastum Sunde vere med og synge.

Juletrefest i Betania

Nedstryn sokneråd arrangerer fest for familien på Betania 3. juledag. Dette blir ein tradisjonell juletrefest. I fjor gjekk vi glipp av denne, men det nye soknerådet har bestemt seg for å ta opp att tradisjonen.

Søndag i romjula blir det gudsteneste på Beatania. Her blir det kyrkjekaffi med juletregang, så dei som er for få heime til å lage ring rundt treet, kan velje å få med seg denne. Det blir ei familiegudsteneste med dåp, og det er kort veg for alle som bur i sentrum av Stryn.

Internasjonal nyttårsdag

Nyttårsdag har vi invitert menneske frå nasjonalitetar til gudsteneste i Nedstryn kyrkje. Vi vil høyre tekstar og bøner på fleire språk, og vi vil synge salmar frå fleire, ulike lkand.

Her er mykje å velje i, og den som vil kan få med seg nesten alt. Velkomne til julefeiring i kyrkja.

Henny Koppen, sokneprest