Juleturnering i Strynehallen

Nyhende

– Vi satsar på at det kjem rundt 25 lag. Det er det vi brukar å ha, seier Torstein Tvinnereim. Han reknar med at dei siste laga er på plass i dagane før turneringa.

I fjorårets turnering var det Old Boys frå Stryn som vann herrefinalen, og det måtte straffesparkkonkurranse til for å få ei avgjerd mot DUS. På kvinnesida var det Bergh og co. som synte seg sterkast. Dei slo Justin Case 2–1 i finalen.

Turneringa har vore arrangert i regi av Hardbagg IL sidan 1995. 18 herrelag og åtte damelag deltok i den populære juleturneringa i fjor.