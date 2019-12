- Stryn har nådd alle tre målgruppene

Nyhende

Stryn er ein av kommunane som har hatt arrangement for alle dei tre målgruppene på dagsturhytta si.

– Målet har vore å trekkje fleire til dagsturhyttene og dei nynorske turbiblioteka, fortel fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen i ei pressemelding.

Takka vere 800.000 i midlar frå Nasjonalbiblioteket har det vore mogleg å engasjere forfattarar, bibliotekarar og formidlarar til å lage spesialtilpassa opplegg med dagsturhyttene som arena.

Totalt har 18 kommunar i Sogn og Fjordane bydd på litteraturarrangement på dagsturhyttene sine. Fylkesbiblioteket har planlagt og organisert arrangementsrekkene. Folkebiblioteka har vore sentrale i avviklinga av arrangementa i eigen kommune. I tillegg har mange andre vore involverte, slik som Den kulturelle skulesekken, norsksenter, frivillige, barnehagar og skular.

Dagsturhytter for alle

– For oss har det vore viktig å inkludere flest mogleg. Med den oppslutnaden og merksemda dagsturhyttene har fått, har det vore viktig at også dei som kanskje ikkje av seg sjølv oppsøkjer dagsturhyttene får høve til å oppleve dette flotte tilbodet i Sogn og Fjordane, seier prosjektleiar for turbiblioteka og arrangementsrekkjene, Siv Hatlem ved fylkesbiblioteket.

Samla har det vore over 1600 deltakarar på litteraturarrangementa. Det har vore 8 forteljarstunder for innvandrarar og etablerte innbyggjarar i kommunane, 49 forfattarbesøk for elevar på ungdomstrinnet, og hittil 11 lesestunder for barnehageborn.

Synleggjering av bibliotektilbod på ny arena

Alle dagsturhyttene er utstyrte med eit nynorsk turbibliotek som skal invitere til lesing. Folkebiblioteka i kommunane har ansvar for turbiblioteket, dvs. å halde det ved like og å supplere med bøker. Boksamlingar og arrangement som forfattarbesøk, lesestunder og litteraturformidling har biblioteka mykje erfaring med, men i dette prosjektet er bibliotekrommet flytta ut i naturen.

– Kombinasjonen tur og litteratur har fungert utruleg godt, og vi har fått gode tilbakemeldingar. Vi er imponerte over den velvilje vi møter ute i folkebiblioteka, dei gyver laus på nye og uprøvde tiltak gong på gong, fortel Hatlem i pressemeldinga frå fylkesbiblioteket.

– Då Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet lanserte den nye nasjonale bibliotekstrategien i september, vektla dei korleis biblioteket må ut av bibliotekrommet for å nå ut til nye grupper. Det har vi lukkast med i dette prosjektet, slår Ingvaldsen fast.