Det er gledeleg å sjå at skulane i distriktet vårt held på tradisjonen med juleavslutningar i kyrkja

Vi har sagt det i fleire dagar, allereie. God jul. I dag er dagen der. Eller for å vere heilt presis. I dag sbude vi seie god julaftan. Første juledag er rette dagen å seie god jul.

Uansett. Julaftan er dagen mange har sett fram til med stor forventning. Dagen der familie og slekt møtest. Dagen ein bør senke skuldrane innimellom matlaging og andre plikter som høyrer til for å skape høgtid og god stemning. Så når ein ønskjer kvarandre god jul, er det nok med tanke både på julaftan og dagane etter.

Julaftan skal vere glede, familiehygge, god mat og utveksling av julegåver. Men dette er og dagen der nokre sit åleine. Det kan vere ulike årsaker til det. Nokre har valt det sjølv. Andre ikkje. Rundt om i landet har det vore fokus på det å invitere nokon heim til jul. Mange har gjort det. Det kan vere ei fin oppleving både for den som inviterer og den som blir invitert.

Jula er ved sidan av påska den store kyrkjelege høgtida i året. I dagane som kjem skal vi feire og minnast han som vart fødd i ein stall for over 2.000 år sidan, som verdas frelsar. Prestane skal forkynne den glade bodskapen frå preikestolar i kyrkjene våre. Forhåpentleg med godt oppmøte.

Det er og gledeleg å sjå at skulane i distriktet vårt held på tradisjonen med skuleavslutningar i kyrkja, med tekstlesing og med gang rundt juletreet. Også i år har enkelte politikarar, ja til og med avisredaktørar på leiarplass, forsøkt å problematisere at skulane har juleavslutningar der jula og bodskapen står i fokus. Heldigvis til flest døve øyre. Desto kjekkare har det vore å oppleve stor deltaking og engasjement i dei skuleavslutningane Fjordingen har vore med på i år. Det viser at jula er viktig både for store og små.

Dagens avis er fyldigare enn vanleg, med ein miks av nyheiter, reportasjar og noko å gruble på. Her er godt lesestoff, både historisk og anna, som burde vare gjennom jula. I fjor starta Fjordingen ein liten tradisjon med å lage eigen julequiz. Vi følgjer opp med ny quiz i dagens avis. Har du følgt godt med i avisa i 2019, ligg svara der…Vi som jobbar i avisa gjer jobben vår på vegne av deg som lesar og annonsør. Det er eit ærefullt oppdrag. Då er det og gledeleg for redaktøren, på vegne av staben vår, å ønske alle lesarar og annonsørar ei riktig God jul!

Bengt Flaten, ansvarleg redaktør