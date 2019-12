Nyhende

Fjordingen ønskjer alle sine lesarar og annonsørar ei riktig god og fredfull jul.

Dei fleste familiar har godt innarbeidde tradisjonar både for førebuing til jul og korleis jula vert feira. Jula er tid for refleksjon og avkopling. Tid for å ha tid saman. Ute eller inne, eller helst begge delar. Vi illustrerer julehelsinga vår med Ingunn Vanberg Bøe sitt stemningsfulle bilde av Spjelkebu etter at Stryn Røde Kors hadde pynta furua med julelys.

Helsing oss i Fjordingen!