I boka vert det fortalt om ein grøderik dal og livleg folkeliv når folk frå bygda vart henta inn for å hjelpe til med skuronn og tresking. Her var stor buskap, 10-12 kyr og 50 sauer i fjøset kunne det gjerne vere. Ein vakker og frodig dal for folk og fe. Men vinterstid var folk vare for varsel. Den første alvorlege skredulukka gjekk i 1718, og 11 menneske, alt av dyr og hus vart teke. Husa vart bygde opp igjen, og vart tekne på nytt i 1726, den gongen utan at det gjekk liv. Fleire skred gjekk i følgje gamle dokument. Rundt 1720 vart bustadhuset Lars-stova flytta i le av ein hammar, Tunhammaren. Der delte skreda seg, og dette skulle berge mange menneskeliv.

Kvar kveld før husbonden gjekk til sengs vinterstid, sto han på dørhella og lytta, merka seg vinddrag og temperatur. I 1770 vart grannane på dei to bruka einige om å byggje eit hus på Almfloten, lenger framme mot Hjelledalen. Dette skulle vere ein trygg opphaldsstad når skredfaren var stor. Men 8. februar 1868 vart dei for seine.

Angsten

«Snøen lavet ned i svære flukser. Da begynte angsten. Huset vårt lå skjermet av en rund fjellkolle, Tunhammaren, så noenlunde trygt. Men bare noenlunde. Hos naboen var det verre. Det var mer åpent lende der. Denne mandagen husker jeg at jeg ba naboen, Erik Nilson, om å få hele familien over til oss. Men han ville se det an. «Blir det ikke kaldere, kommer vi i morgen kveld», sa han. Men jeg hadde en slik vond aning så jeg holdt på mitt. Men han venta en ku som skulle kalve. Ville vente litt til. Natt til tirsdag gikk, men jeg tviler på at noen fikk sove. Grytidlig sto vi opp, striøyde av mangel på søvn. Vi satte oss til bords, far leste som vanlig bordbønnen. Alt var stille. Vi følte alle – til og med de minste barna tror jeg – at noe ville hende.

- Jeg ba så inderlig som jeg aldri hadde bedt før

Anne, søsteren min, reiste seg: «Jeg går over og steller dyra», sa hun. Far gikk etter. Jeg ville følge med, men han stoppet meg. «Nei», sa han, «du blir her». Han var bestemt. Og vi var vant til å lystre. (-) Jeg så for meg en veldig, våt og tung skavl som lå tre hundre meter opp i bratthenget som hvert øyeblikk kunne komme veltende og knuse alt. Jeg ba så inderlig som jeg aldri hadde bedt før.

Det gikk en stund, så skjedde det. Først et svakt smell. Deretter et forferdelig bulder da snøen skurte med seg alt, helt ned på harde fjellet. Det ble mørkt. Glasset singlet ut – ble sprengt av lufttrykket og snøen som fosset inn. Vi klumpet oss sammen – ventet på at huset skulle gå – men huset sto. Tunhammaren berget oss.

- Ingenting - absolutt intet - kunne overleve dette

Da fornuften kom tilbake gikk tankene til far, Anne og naboene våre. Plutselig gikk det opp for oss at ingenting – absolutt intet – kunne overleve dette forferdelige. (-) Døren ut var håpløs å få opp. Den slo utover og var pakket med snø. Vi grov oss ut gjennom det knuste vinduet og kom oss til slutt over snømassene. Jeg var et øyeblikk som lammet. Jeg sendte en av guttene ned i bygda. Vi var for få. (-) Det varte ikke lenge før en stor styrke kom opp fra bygda. De hadde hørt bulderet helt ned i Hjelledalen og skjønte hva det var. Et intenst arbeid begynte. Natt og dag. De delte seg i to arbeidslag. Jeg husker ikke hvor lenge de holdt på, men etter flere dager var det bare å innse at alt håp var ute. Hos naboen var 11 døde, og min far og søster var borte for alltid. Far ble først funnet etter tre uker og Anne etter fem. All buskap, 31 storfe, 120 småfe og 1 hest strøk med.»

I 1902 skjedde det igjen

Gardande vart bygde opp att også denne gongen. Bygdefolket hjelpte til. Sommaren etter raset vart det halde minnegudsteneste, der heile bygda møtte fram. Men folket i Sunndalen levde med ein angst i seg vinterstid. Og i 1902 skjedde det igjen. Eit nytt skred kom. Fjøs vart ille tilreidt, våningshus flytta på murane, men ingen liv gjekk tapt.

Men no hadde folket i Sunndalen fått nok. Gardane vart fråflytta.

Kjelde:

"I de dager", Sverre Sundal

150 år etter raset samlar dei blomar etter dei som omkom I Sunndalen i Oppstryn omkom det til saman 24 personar i to store snøskred, det siste i 1868. Men framleis kan ein finne vekster som vitnar om tidlegare busetnad, og eldsjelene Inger Fure og Erling Gjørven har no sørga for at blomane til dei som vart borte veks vidare ved Jostedalsbreen Nasjonalparksenter.