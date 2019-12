150 år etter raset samlar dei blomar etter dei som omkom

Nyhende

Sunndalen. Om sommaren eit grøderikt paradis, ein Edens hage, ein god plass å vere for folk og fe. Om vinteren: Farleg. For den nådelause ironien er at Sunndalen har alt i overflod: Vekster i alle former om sommaren, grøde for både folk og fe. Og snø om vinteren. I store og lunefulle mengder. Alt for farleg til at folk kan bu her.