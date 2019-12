Rekruttering tema for juletreff i Stryn

Nyhende

Heime på juleferie og nysgjerrig på korleis det kan vere å flytte heim, eller bur du i Stryn og ønskjer å vite meir om mulegheitene for framtida? Då kan juletreffet laurdag ha svaret.

– Dette er ein uformell møteplass for bedrifter og andre interesserte. Hovudtemaet i år er rekruttering, fortel koordinator skule/næringsliv Torstein Tvinnereim i Stryn næringshage.

Stryn Næringssamskipnad arrangerer det tradisjonsrike romjulstreffet i samarbeid med næringshagen. På programmet er det først ein time med innlegg frå lokale bedrifter, kommunen og inviterte personar.

Behova til bedrifter og kommune

Tom-Øyvind Solheim frå Nordfjord Opplæringskontor har innlegget «Vi held kontakta». Tema blir frå barndom, skulegang og arbeidsliv, korleis knyter vi sterke relasjonar mellom lærlingtilbodet og næringslivet slik at folk «finn heim».

PwC skal fortelje om næringslivsrapporten som dei driv og utarbeider. PreTre og ei anna bedrift fortel om behovet for arbeidskraft framover. Fylkespolitikar Sonja Øvre-Flo skal snakke om mulegheiter med nye Vestland. Anne-Siv Jevnehagen frå personalavdelinga i Stryn kommune vil fortelje om kommunen som arbeidsplass.

To utflytta stryningar fortel

Bjørn Tore Erdal er frå Visnesbakkane i Stryn, og bur no i København med familie. Han jobbar i Nordisk Ministerråd, samarbeidsorganet for dei nordiske regjeringane.

På juletreffet vil han snakke om kor viktig det er med internasjonalt samarbeid, og gje døme på slikt samarbeid med nytte for Stryn kommune.

Kva skal til for at vi flyttar heim? Therese Lunde Solberg er frå Bergsida i Stryn, og bur no i Oslo med mann og eitt barn. Ho skal snakke om kva ho meiner gjer Stryn til ein attraktiv plass å bu, og kva som skal til for at ho og familien tar steget og flyttar tilbake til bygda.

Sosialt, musikk og kontaktar

I siste del av treffet blir det sosialt samvær der folk kan få prate saman. Her blir det servering av mat og drikke, og Gina Agathe skal synge og spele.

– Vi oppfordrar unge og folk som er heime på ferie om å kome på juletreff, viss dei vurderer å flytte til Stryn om eitt, fem eller ti år. Her kan dei knyte kontaktar med næringslivet. Vi oppfordrar også flest muleg bedrifter om å vere til stades, seier Tvinnereim.