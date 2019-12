Ei rekkje vegar midlertidig stengde på grunn av rasfare

Nyhende

Statens vegvesen for Sogn og Fjordane har sendt ut melding om at ei rekkje vegar er midlertidig stengde på grunn av fåre for ras.

Det vert gjort ny vurdering i morgon tidleg.

Desse vegane er midlertidig stengde:

.Fv 5722 Flo, på strekningen Storesunde - Flo

Fv 5723 Lodalen, på strekningen Bødal - Loen

.Fv 5724 Oldedalen, på strekningen Briksdal - Olden

.Fv 5744 Navelsaker, på strekningen Fossebakken - Navelsaker

.Fv 5829 Otterdal, på strekningen Otterdal - Grodås

Her kan du følgje med på Statens vegvesen si kartteneste.