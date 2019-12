Rekruttering tema på årets juletreff

Nyhende

Ingvill Flo frå PWC fortel om næriningsstrategien for Stryn, som skal verte eit verktøy for å gjere det enklare for politikarar å prioritere. Næringslivet er oppteken av at ein må bli flinkare å marknadsføre bu- og arbeidsmoglegheitene i Stryn. Flo brukar omgrepet attraktivitetsteorien, og forklarar dei tre hjørnesteinane i teorien: