Tips til ei tryggare nyttårsfeiring

Nyhende

Dei siste fem åra har i snitt 14 personar fått augeskadar årleg ved bruk av fyrverkeri på nyttårsafta, viser tala frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Briller også ved stjerneskot

– Det er betenkeleg at mange framleis ikkje bruker beskyttelsesbriller under oppskyting på nyttårsafta. Alle, både den som skal avfyre fyrverkeriet og dei som ser på, bør ha på beskyttelsesbriller. Det er ei billeg forsikring, og skulle noko skje kan dei redde synet til ein som blir treft i ansiktet. Også ved bruk av stjerneskot bør ein bruke beskyttelsesbriller, slik at barna ikkje får gneistar i auga, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgivar i Tryg Forsikring.

Fyrverkeri og alkohol - farleg

I statistikken for nyttårsafta i fjor kjem det òg fram at det vart registrert 55 personskadar: Skadar på fingrar, ansikt, høyrsle, auge, m.m. Menn er overrepresentert blant dei som blir skadd av fyrverkeri kvart år.

– Det overraskar ikkje, menn har ein tendens til å ta styringa når det gjeld bruk av fyrverkeri. Mange personskadar skjer i det folk tenner på fyrverkeri i alkoholpåverka tilstand. Alkohol og fyrverkeri er ein farleg cocktail, og kvart år ser vi ein auke i skadestatistikken ved årsskiftet, særleg rundt brann- og personskadar. Vi ville truleg fått langt færre fyrverkeriskadar dersom folk visste kor farleg fyrverkeri eigentleg kan vere, ikkje minst dersom ein er rusa og skal bruka fyrverkeri. Fyrer du opp monsterbatteriet ditt bør du vere edru, seier Brandeggen.

Fjern restane med ein gong

Fyrverkeri er eksplosivar og sjølv små mengder er nok til å gi livsvarige skadar. Ikkje alt treng å antennast, og mange barn finn restar etter fyrverkeri dagane etter nyttårsafta.

– Hugs at det er dei vaksne sitt ansvar å sørge for at barn og unge held trygg avstand under oppskytinga, og ikkje gløym å rydde. Mange barn finn restar av fyrverkeri dagen etter, og dei kan òg finne delar som ikkje er antent. Alle vaksne bør derfor rydde opp etter seg når dei har skote opp fyrverkeriet, slik at ingen skader seg på noko som ligg igjen, seier Brandeggen.

Tips til ei tryggare nyttårsfeiring

Ha nok beskyttelsesbriller til alle og sjå til at alle bruker dei.

Førebu fyrverkerioppskytinga i god tid medan det enno er lyst ute.

Les bruksanvisninga nøye før bruk. Kontroller at fyrverkeriet ikkje er skadd.

Sørg for at fyrverkeriet ikkje kan velte.

Bøy deg aldri over antent fyrverkeri.

Ikkje tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikkje tenner ved første forsøk.

Hald god avstand frå oppskytinga.

Alkohol og fyrverkeri høyrer ikkje saman.

Kjelde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/Tryg Forsikring