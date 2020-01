Nyhende

Loen Skylift fortset å utvide stinettet kring toppen av fjellet Hoven.

Den nyaste tilveksten er stien til Staurinibba som ligg 1.379 meter over havet. Belønninga for turen som ventar gjestene er vel verdt innsatsen, ei imponerande utsikt over fjell, fjord og bre, skriv Visit Nordfjord i Nordfjord Nytt.