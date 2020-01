1. januar den store bytedagen for Hornindal

Nyhende

(Sunnmørsposten) – Jau, det er svært mykje som skal endrast på, vedgår Ann-Kristin Langeland, medan ho fyller ei flyttekasse med pc og papir frå rådmannskontoret sitt på kommunehuset Smia i Hornindal.

Ta til dømes helse. Frå nyttår vart Hornindal ein del av Helse Møre og Romsdal, og Volda sjukehus blir akuttsjukehus. Legevakta for honndølene vart samtidig flytta frå Nordfjordeid til Volda.

Redningstenester

Brannvesenet i Hornindal er no ein del av Volda brannvesen, og får 110-sentralen sin i Ålesund.

– Men vi skal framleis ha vårt eige brannkorps her i Hornindal. Vi skal til og med byggje ny brannstasjon, seier Ståle Hatlelid, veteranen på kommunehuset i Hornindal.

Han har vore tilsett i kommunen i 40 år, og er no både teknisk sjef og brannsjef. I nye Volda kommune blir han rådgjevar, og ein av fem utrykkingsleiarar i brannvesenet.

Skule

Ei anna endring er vidare- gåande skule:

– Elevar busett i Hornindal kan no velje mellom alle dei vidaregåande skulane i Nordfjord og Møre og Romsdal. Det vil seie at dei stiller likt med dei andre søkjarane. Tidlegare har dei ikkje gjort det ved skulane i Møre og Romsdal, seier Stig Olav Lødemel, ordførar i Hornindal til og med nyttårsaftan.

Vegar

Frå nyttår vart det også skifte av vegkontor. Statens vegvesen Region Vest vart byta ut med Region Midt når det gjeld europaveg og riksveg, medan det fylkeskommunale ansvaret for fylkesvegane er flytta frå Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.

Honndølene vil også merke endringar i det kyrkjelege.

Hornindal skal inn i nytt prosti, frå Nordfjord til Søre Sunnmøre, bygda får ny prest – og ikkje minst ny biskop.

No er det biskopen i Møre som skal bestemme i Hornindal.

Nav

I første etasje på Smia held Monica Osvold og Anne-Mette Høistad på med å rydde Nav-kontoret.

Dette skal flyttast over til Nav sitt Ørsta/Volda-kontor i Ørsta, der Osvold er sjef.

For no byter honndølene ut Nav Vestland med Nav Møre og Romsdal.

– Vi skal framleis vere her på Smia av og til for samtalar, men berre etter avtale, forklarer Osvold.

Det er også eit anna politidistrikt som skal handheve lov og orden i Hornindal frå årsskiftet. Det blir skifte frå Vest politidistrikt til Møre og Romsdal politidistrikt, og med lensmannskontor i Hovdebygda. Fram til no har honndølene hatt sitt kontor i Stryn.

– Eg håper Ørsta og Volda lensmannskontor vil halde fram det gode førebyggande arbeidet som dei ved Stryn lensmannskontor har drive med her i bygda. På det feltet har dei vore skikkeleg flinke, seier Ann-Kristin Langeland.

Domstolen

Når politiet flyttar, så gjer domstolen det same. Hornindal skiftar frå Sogn og Fjordane tingrett til Søre Sunnmøre tingrett i Volda, og honndølene finn frå no av jordskifteretten i Ørsta.

Og lista stoppar ikkje her. Vi kan nemne at honndølene no også må ta omsyn til Mattilsynet i Region Midt, mot Region Vest fram til i dag, medan Arbeidstilsynet Region Vest blir byta ut med Region Midt-Norge. VØR skal overta renovasjonen, som Nomil har hatt fram til no.

Vidare skal honndølene no skifte regionkontor for NVE, og Svormuseet er blitt Musea på Sunnmøre sitt ansvar.

Framleis sørviskontor

– Blir det heilt mørkt på Smia i Hornindal?

– Nei, servicekontoret blir ope tre dagar i veka: Måndag, onsdag og fredag. Det blir også kontordagar her for dei som driv med saker innan landbruk, bygg- og planarbeid – utan at det er sagt kor ofte dette blir. Dette er noko som må gå seg til etter kvart, seier Ann-Kristin Langeland.

Ho legg til at biblioteket framleis vil vere på Smia, det same skal Frivilligsentralen.

Men samanslåinga med Volda betyr likevel at ein god del av dei tilsette frå Hornindal må ta til som pendlarar på den tre og ei halv mil lange vegen mellom Hornindal og Volda sentrum. Dette gjeld om lag ti personar, fortel Langeland.

Ho bur sjølv i nærleiken av Hellesylt, og må bruke endå lenger tid til og frå jobb etter nyttår.

– Då får eg endå betre tid til å høyre på podkast i bilen, smiler ho.

Saka vart først publisert av Sunnmørsposten.