Feil farge på Stad-skiltet

Nyhende

I Skåpavikja, der Rv 15 passerer den nye kommune- og fylkesgrensa mellom Volda kommune og Møre og Romsdal på den eine sida, og Stad kommune og Vestland fylke på den andre sida, har det vore mykje om og men.

Skiltet til Volda kommune viser det gamle kommunevåpene til Volda. Ved ein feil vart det bestilt skilt med dette kommunevåpenet, ikkje med det nye, som også inneheld ljåblada frå Hornindal kommune sitt kommunevåpen.

No viser det seg at det også må bestillast nye skilt som skal vise Stad kommune. Her er det eit skilt med kvitt motiv (St. Sunniva og fjordhesten) på blå botn. Men Stad kommune har vedteke eit kommunevåpen der botnen er turkis.

– Det stemmer, alle dei nye skilta med Stad kommune er sett opp med feil farge, seier ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo.

– Vi kjem til å ta dette opp med Statens Vegvesen med det aller fyrste, og be om at dei blir retta opp med våpen i rett farge.