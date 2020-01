Nyhende

Fredag morgon melder Vegtrafikksentralen Øst at det kraftige uveret på fjellet fører til at Rv15 Strynefjellsvegen ikkje blir opna att for trafikk denne dagen.

– Vêrmeldingane utover dagen ser ikkje bra ut, og vêrutsiktene tilseier at det ikkje er forsvarleg å opne fjellovergangen for trafikk i dag, seier ein av trafikkoperatørane på Vegtrafikksentralen til Fjuken fredag morgon.

Det blir gjort ei ny vurdering av forholda med tanke på eventuell opning av vegen laurdag morgon.