Vi treng vegentreprenørane og kronene til vedlikehald av vegar, ikkje til å erstatte skilt som vert stolne

Nyhende

Sogn og Fjordane er historie. No skal vi seie Vestland. Det var mest så vi tenkte det var kjekt å høyre meteorologen på NRK 1. nyttårsdag varsle veret også for Sogn og Fjordane. Heilt sikkert fordi Vestland er temmeleg upresist som geografisk verområde. Endå meir upresist vert det å varsle veret for Viken, som faktisk er eitt av nabofylka til Vestland. For Viken strekkjer seg heilt til Halden.