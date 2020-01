– Staten erstattar ikkje ballbingen

Nyhende

Det er NRK som opplyser dette. Ballbingen vart knust til pinneved og delar av den sopt på fjorden i den store flaumen i juli 2017. Kai Terje Dretvik i Landbruksdirektoratet seier no til NRK at sidan det er mulig å forsikre ein ballbinge, kan ikkje Naturskadeerstatninga dekke heile skaden. Gjenoppbygging av ballbingen skal vere takstert til 1,3 millionar kroner, medan skissert erstatning er 300.000 kroner.

Styreleiar i Vestland idrettskrins, Nils R. Sandal, seier til NRK at regelverket må endrast, dersom det er slik at dette hindrar erstatning frå det offentlege etter omfattande naturskader. Ordførar Per Kjøllesdal seier seg svært skuffa.