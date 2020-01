Edith (85) har leia Utvik barnekor gjennom 40 år

Nyhende

«Eg har ei gåve i handa mi

som eg ve at du skal ha.

Den ekje so dyr,

og den ekje so fin

Men eg håpar at du blir gla.

Eg har eit julehjerte til deg

Som du kan henge

på ditt juletre

Det kan du sjå på

og tenke på meg

Som e så uendeleg gla i deg».

Slik lydde songen då Utvik barnekor overraska Edith Kårstad med songen «Julehjerte» (av Vilde og Anna), på juletrefesten i Utvik Misjonshus søndag 29. desember.

Mat og øving heime i stova

Edith Kårstad (85) har leia barnekoret i Utvik sidan oppstarten i 1979. Gjennom desse 40 åra, har ho lagt ned ein imponerande innsats for barn og unge i bygda, og dei fleste som har vokst opp i Utvik har eit forhold til barnekoret. Dette er noko av grunnen til at Edith kan få med seg forsamlingane på allsong når barnekoret opptrer på ulike arrangement i bygda.

Siste åra har Edith hatt barnekorøvingane heime i si eiga stove. Der har borna komt heim til ho rett etter skulen, fått mat og deretter hatt kor-øving.

Utvik barnekor bringer fram mange gode minner, og borna som er med får gode erfaringar og viktig lærdom dei tek med seg vidare i livet.

Kyrkjelydsfestar, gudsteneste palmesøndag, hausttakkegudsteneste, «Vi syng jula inn», julaftan-gudsteneste og juletrefestane i Misjonshuset hadde ikkje vore det same utan barnekoret, og den livlege songen og stemninga dei bringar med seg.

Fekk julehjarte frå alle

På juletrefesten i Utvik misjonshus søndag 29. desember ville barnekoret gjere stas på den flinke dirigenten sin. Dei overraska ho med song og gåve. Alle hadde laga kvar sitt julehjarte til ho, som ho kan henge på sitt juletre. Og song songen «Julehjerte» til ho.

I tillegg overrekte dei ein fin engel, som takk for arbeidet ho har lagt ned i barnekoret gjennom 40 år, og for at ho er den personen ho er.