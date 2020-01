Ti år med offentleg aksjekapital var svært viktig drahjelp:

Innvik betalte tilbake

Då Innvik AS som mange andre vart råka av finanskrisa i 2009, trengte selskapet kapital for å gjennomføre nødvendige omstillingar. Stryn kommune og SIVA stilte opp med totalt 5,2 millionar kroner. Fredag markerte partane at aksjekapitalen er betalt tilbake.