Satsar på klimavennleg asfalt

Nyhende

I 2019 hadde Statens vegvesen 71 kontraktar for asfaltlegging på nesten 3000 kilometer veg. 1 av totalt 2,2 millionar tonn asfalt var gjenbrukt asfalt frå norske vegar. I to av kontraktane var CO-utslepp vekta da dei valde entreprenør til jobben. Vegvesenet varslar at det blir enno fleire i 2020, skriv Nationen.

Eitt av tiltaka for å redusere CO-utslepp i asfaltlegginga i åra framover er å produsere asfalt på lågare tempereatur, såkalla lågtemperaturasfalt.

Andre tiltak er meir energisparande fyringsmetodar ved asfaltproduksjon som pellet eller gass i staden for diesel og tungolje. Gjenbruk av asfalt, lastebilar med lågt utslepp, ulike steintypar og tørre steinmateriale kan òg gjere asfaltlegginga meir klimavennleg.

Det er ikkje staten men entreprenørane sjølve som bestemmer kva tiltak dei skal bruke for å arbeide meir klimavennleg.

– Vi brukar kontrakten for å beskrive krava til resultatet, så bestemmer entreprenørane sjølve korleis dei vil oppnå ønska resultat, seier seksjonsleiar Thor Asbjørn Lunaas ved asfaltseksjonen i Statens vegvesen Region midt til avisa.