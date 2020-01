Gjenbruk av offentlege kroner

Nyhende

Finanskrisa som slo inn i 2009 skapte vanskar for mange bedrifter, blant dei Innvik AS som gjekk med betydeleg underskot. Bedrifta hadde planar for omstilling, men trengte kapital for å gjennomføre planane. Det løyste seg då ein godt samfunnsorientert rådmann Harald Risnes såg Innvik AS sin situasjon i eit større samfunnsmessig perspektiv og skisserte ei løysing politikarane vart heilt og fullt med på.

Løysinga gjekk ut på at kommunen saman med SIVA og Innvik Holding AS skipa eigarselskapet Innvik Næringspark AS. Denne felles kapitalinnsprøytinga der kommunen og SIVA samla gjekk inn med 5,2 millionar kroner, gjorde at Innvik AS kunne skille eigedom ut i eige selskap. På den måten fekk driftsselskapet betydeleg betre likviditet og finansielle musklar til å gjennomføre nødvendige omstillingsprosessar.

Då saka om offentleg medverknad i eit felles eigedomsselskap kom opp i 2009, skreiv rådmann Harald Risnes at han såg deltaking i Innvik Næringspark AS som ei næringspolitisk viktig sak spesielt for området det gjaldt - Vikane. Kommunen var økonomisk i stand til å gå inn med denne type aksjekapital, ettersom Stryn blant fleire hadde selt kraftaksjar og sat med store midlar i fond. Rådmannen og politikarane meinte kommunen burde sjå avkastinga i eit større perspektiv enn berre krone for krone som avkasting. Ved å gå inn med betydeleg aksjekapital i Innvik Næringspark AS, bidrog kommunen til viktige grep som har sikra og ført til fleire arbeidsplassar i Innvik. Altså eit samfunnsmessig perspektiv det er god grunn til å rose. Modellen Innvik Næringspark vart og nytta for Visnes Industripark, med same grunngjeving.

10 år etter at det offentlege gjekk inn som medaksjonærar i Innvik Næringspark, vart det fredag markert at Innvik Holding AS no kjøper aksjane tilbake frå kommunen og SIVA. Men ringen er ikkje slutta med det. Intensjonen er at frigjorte midlar kan nyttast i ei kommunal deltaking i det planlagde biovarmeanlegget ved Innvik AS. Midlar som først vart brukt i eit samfunnsøkonimisk perspektiv kan dermed brukast på nytt; no i eit miljøperspektiv. Gode døme på at politikk også lokalt kan stikke langt djupare enn det ofte ser ut til.

