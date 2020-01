Nyhende

Etter å ha vore småsjuk siste tida er Tarjei Bø usikker på formen, og han seier til NRK at det allereie er bestemt at han ikkje skal gå stafetten laurdag for å spare seg.

Johannes Thingnes Bø står over verdscuprenna i januar, og storebror Tarjei Bø er ironisk nok mannen som kan ta over leiinga i verdscupen samanlagt.

Med 374 poeng toppar Johannes Thingnes Bø verdscupen enn så lenge. Tarjei Bø ligg på 2. plass med 313 poeng før sprinten i Oberhof fredag. Søndag er det 15 km fellesstart som står på programmet. Det blir med andre ord ingen jaktstart i Oberhof.