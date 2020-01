Brei semje om å halde fram samarbeidet om veg i regionen

I Stryn er det store manglar og behov på fv 60 Stryn-Olden, fv 5724 Oldedals-vegen og fv 5723 Lodalen, og ikkje minst gang-/sykkelvegen Loen-Solvik som no skal ha si første runde i Vestland fylke

Nyhende

Møtet som vart halde hos SpareBank 1 Søre Sunnmøre var kome i stand på initiativ frå Svein Sunde, dagleg leiar i selskapet i Gode Vegar AS. Målet var å lufte interessa for vidare samarbeid for å framskunde vegprosjekta i regionen.