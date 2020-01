Fleire elbilar - færre til å betale

Hadde alle betalt likt for å køyre på vegen og bruke ferjer, kunne takstane vore betydeleg lågare

Nyhende

Ein styrt politikk for å få fleire til å kjøpe elbil har vore vellukka. Ifølgje Norsk elbilforening er snart ein av ti personbilar på norske vegar elbilar. Ifølgje same kjelde, som igjen støttar seg på Opplysningsrådet for veitrafikken, utgjorde elbil 42,4 prosent av totalt nybilsal i 2019.