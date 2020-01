Opnar dokumenttilsyn

Nyhende

– Stryn er vald ut på bakgrunn av kor sannsynleg det er at krava i regelverket ikkje er oppfylte, og kva for konsekvensar det kan få for barna, skriv fylkesmannen i sitt brev til kommunen. Deira risikovurdering byggjer på informasjon i Basil (statistikk - og innrapporteringsverktøy for barnehagar) om tal på barn i kommunen med spesialpedagogisk hjelp, og fylkesmannen si sektorovervaking.