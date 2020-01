- Overturisme byr på store utfordringar

Nyhende

Torsdag tok han imot tips frå ei rekke turistkommunar for å finne ut korleis ein kan få bukt med overturismen.

Dette møtet blir arrangert for at vi skal kunne snakke saman og utveksle erfaringar, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen då han opna møtet om overturisme i Nærings- og fiskeridepartementet torsdag.

I innleiinga si oppfordra Røe Isaksen turistnæringa, reiselivsorganisasjonar og representantar frå turistkommunar til å komme med innspel til korleis ein betre kan leggje til rette på nasjonalt plan.

– Det er fleire utfordringar vi må løyse saman. Mange destinasjonar har framleis rom for å ta imot fleire tilreisande, men fleire stadar har talet på tilreisande no blitt så stort at det er meir snakk om utfordringar enn moglegheiter, sa Isaksen.

Vil ha heimel til regulering

Representantar frå fleire turistkommunar kom med innspel til ministeren under møtet. Deriblant representantar frå verdsarvfjord-kommunane Stranda og Aurland.

-Vi håpar på meir forståing for dei problemstillingane vi møter. For oss er ikkje overturisme det største problemet, men mangel på heilårs arbeidsplassar, som gjer at vi kan overleve som lokalsamfunn. Vi tek overturisme og mangel på toalettfasilitetar på alvor, men det er ikkje det som er våre hovudproblem, seier ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda kommune til Nynorsk pressekontor.

Også reiselivsselskapet Visit Sognefjord, som er eigd av fleire kommunar i Sogn, heldt innlegg under møtet i Næringsdepartementet. Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord peika på ønskje om heimel til å regulere cruisetrafikken.

– Vi har sett ei grense for talet passasjerar som kan vere i land når det er meir enn eit cruiseskip til kai. Det har vi ikkje heimel for i dag. Der skulle vi ønskt oss eit regelverk som var tydelegare, sa Brandshaug under møtet.

– Vi ønskjer òg ein modell for besøksbidrag (turistskatt journ.anm), men besøksbidraget må komme på toppen av allereie eksisterande intensivordningar, som til dømes spelmidlar, sa han.

Viktig med samarbeid

Røe Isaksen peikar på fleire viktige signal han tar med seg vidare etter innspelsmøtet.

Det eine er at kommunar, reiselivsselskap, fylkeskommunar og andre offentlege instansar må samarbeide godt. Det andre er at det er veldig mykje å lære frå dei forskjellige reisedestinasjonane. Mange har allereie gjort ein god del og fått grei kontroll på dette. Det tredje er at det kan vere ein del heimlar som kommunane burde ha. Då siktar eg for eksempel til moglegheita for å avgrense talet cruisepassasjerar i visse periodar av året, seier Isaksen til Nynorsk pressekontor.

Fleire av innleiarane under møtet peika på turistskatt som eit godt verkemiddel for å få betre kontroll over masseturismen i visse periodar av året. Regjeringa ønskjer ikkje den typen skattlegging.

– Standpunktet til regjeringa ligg fast denne regjeringsperioden. Det å byrje med ein ny skatt er ein dårleg ide. Det kan òg vere vanskeleg å ramme inn ein slik turistskatt slik at det endar opp med å bli ein skatt som norske hytteeigarar må betale når dei reiser på besøk til hyttekommunen sin, seier Isaksen.

Virke vil ha besøksbidrag

Leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv peika under møtet på at ei form for turistskatt, eit besøksbidrag, er eit godt verktøy for å skape berekraft i turistnæringa.

– Vi treng verktøy for å klare å vareta naturen vår og for å få på plass riktig og god infrastruktur. For å få til det trengst det pengar og eit besøksbidrag er eit godt verkemiddel for å få til det. Statsråden var avvisande til den typen avgift i dag og det er skuffande, seier Bergmål til Nynorsk pressekontor.

– Eg syns det er veldig positivt at statsråden har tatt initiativ til dette møtet og at han tar imot innspel frå nokre av dei viktigaste reiselivsdestinasjonane i landet vårt. Dei har komme med klare innspel til kva dei ønskjer og då er det viktig at statsråden lyttar og tar innspela til følgje. Ein bør ikkje vere fastlåst før ein kjem til møtet, slik det kanskje kan virke som at statsråden var i dag, seier ho.