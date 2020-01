Blant dei raskast veksande og mest vellukka bedriftene i landet:

Fire Gaselle-bedrifter i Stryn

Fire verksemder i Stryn kom med på Dagens Næringsiv si kåring av Gaselle-berdrifter i 2019: Hjelledøla Kraftverk, Flo Holding AS, Vendanor AS og Crob Holding AS.