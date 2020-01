Hjortestammen skal ned

Nyhende

Stryn formannskap vedtok torsdag samrøystes rådmannen sitt framlegg til kommunale mål for forvaltning av hjort for 2020–2030 utan vidare diskusjon. Rådmann Rune Hovde foreslo at ein heller burde ta diskusjonen etter høyringsrunden med dei innspel som måtte ligge på bordet då, noko formannskapet var samde om.