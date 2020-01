Nyhende

Frå 1. juli blir omdelingsfrekvensen for post halvert frå fem dagar i veka til annankvar dag, som tyder tre dagar ei veke og to dagar neste. Dette har uroa avisbransjen, som har poengtert at papiravisene framleis er viktig for dei fleste av abonnentane våre. Å kutte Posten sin distribusjon har vore ein trussel som har hengt over mediehusa, fram til Stortinget vedtok å innføre distribusjon av aviser dei dagane Posten ikkje skal levere post.