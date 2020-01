Vart overbevist i eit busskur i Olden

Nyhende

Berre på turen gjennom Stryn kommune kunne han notere seg fem prosjekt som stryneordførar og partikollega Per Kjøllesdal ønska å setje fokus på. Første stopp var på veg ned Utvikfjellet der traseval for E39 var tema. Her kjem tunnelinngangen i konflikt med dyrka mark og landbruksinteressene i området. Her kunne Kjøllesdal informere at hans parti hadde gitt opp diskusjonen i den kommunale reguleringsplanen, men var klare for å ta den att når den statlege reguleringa finn stad.