Hornindal vart fylkesmeistrar i lesing

Nyhende

At lesing er viktig, er elevane både i Hornindal og Vikane samde om. Dei to skulane tronar øvst i Sogn og Fjordane i Norli junior sin lesekonkurranse for 2019. No ventar pokal på vinnarane.

– Det har vore kjekt, seier 7. klassingane i Hornindal, som kom høgast i tal leste sider pr. elev i Sogn og Fjordane. 5.608 sider, fortel oversikta frå Norli, med 4. klasse tett bak med 5.486 sider. 6. klasse i Vikane kom opp i 4.414 sider og 7. klasse Vikane 4.316 sider.

– Konkurransen varte frå 16. september til 15. desember. Det gjekk nok litt sport i det, for vi kunne gå inn på nettsida og følgje med korleis vi låg an heile tida, fortel elevane. Dei er og stolte av at dei kom høgare opp enn beste skulen i Volda kommune.

Elevane har ikkje brukt skuletid til å lese til konkurransen, men kunne godt tenkt seg det og. Men dei har lese heime og på skulebussen og nokre har lese høgt for mindre søsken. Då 1. plassen var klar, vart det feira med pizzafest.