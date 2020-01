Ny pallplass på Thingnes Bø

Nyhende

Det vart en ny pallplass på Johannes Thingnes Bø i dagens fellesstart i skiskyting i Pokljuka.

Franske Quentin Fillon Maillet er i superform for tida, og var med èin bom på standplass umogeleg å slå.

Han gjekk i mål 10 sekund framfor tyske Benedikt Doll, som også hadde berre èin bom. Doll fekk tåa så vidt framfor Johannes Thingnes Bø, som med to bom heldt stor fart i sporet og sikra seg ein ny pallplass i verdscupen.

Vetle Sjåstad Christiansen følgde hakk i hæl, med Martin Fourcade på like bak. Begge dei to norske gjekk forbi Martin Fourcade på slutten av løpet, etter at franskmannen nesten hadde full stopp i siste bakken.

Tarjei Bø, også han med to bom på standplass, vart nummer 9.