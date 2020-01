– Handlar om meir enn kilowattimar

Nyhende

Før jul sa politikarane ja til biovarme for Vikane omsorgssenter. Sidan då er det blitt klart at dersom det skal bli økonomi i utbygginga, og aktuelt for Norsk Bioenergi å gjennomføre dette, er det avgjerande at også skulen blir tilkopla bioanlegget som skal byggjast i tilknyting til bedrifta Innvik AS.