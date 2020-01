Den nye e-verkssjefen: Heilt Nils

Han er siviløkonom og har Røkke-selskapet Aker ASA og Den Norske Opera & Ballett på CV-en. No sit han i sjefsstolen til Stryn Energi og har for første gong opplevd mannskapet takle ein skikkelege uversdag med straumbrot. Det får Nils Are Karstad Lysø til å ta fram dei heilt store superlativa.