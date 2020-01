Utolmodige etter ressursauke i kulturskulen

Nyhende

I samband med budsjettvedtaket i desember vart det spelt inn verbalframlegg om auka stillingsressurs i kulturskulen. Rådmannen tilrår at dette er ei sak som blir sett i samanheng med behovet for ressursar ved andre skular og einingar, og at saka difor bør starte i skule- og kulturutvalet.