Ikkje lenger «rådmann»?

Nyhende

Rådmannstittelen er trua av ein ny og oppdatert kommunelov som vart handsama av Stryn formannskap måndag. Rådmann Rune Hovde innleia saka med at arbeidet med oppdateringa av reglementet har starta.

Eit poeng i den nye lova er at tittelen «kommunedirektør» no blir teken inn som nemning på leiaren av kommunen sin administrasjon. Stryn kommune må no ta stilling om den gamle nemninga «rådmann» skal halde fram, eller om ein skal bruke lova si nemning.

Hovde understreka at han har ingen sterke meiningar om dette sjølv.

– Det har ingen praktisk betydning, verken til mi stilling eller mi løn. Ein ønskjer her berre å gå bort frå nemninga «mann», forklarte Hovde.

– Kva med rådhen? spøka Torstein Tvinnereim (V)

Den nye nemninga «kommunedirektør» har raskt fått fotfeste og blir alt nytta av både Gloppen, Stad og Volda kommunar.

Formannskapet vedtok samrøystes tilrådinga om å endre rådmannstittelen til kommunedirektør.

Saka skal avgjerast i kommunestyret.