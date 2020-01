No kan du søke digitalt i cruisestatistikk

Nyhende

Frå 2018 til 2019 var det auke i cruiseanløp til norske destinasjonar med åtte prosent.

Talet er henta frå Kystdatahuset.no – Kystverkets datavarehus for maritime data – der statistikk om cruiseanløp til norske hamner no er blitt tilgjengeleg og søkbar for alle.

Tal frå Kystdatahuset viser at cruisereiser til norske destinasjonar er populært som aldri før. Kystverkets anløpsstatistikk frå 2019 viser nær 2.800 cruiseanløp til norske hamner, ein auke på 783 anløp over fire år.

I 2019 var det over 360.000 fleire passasjerar, totalt nesten 4,1 millionar, innom norske cruisedestinasjonar enn i 2018. Totalt vart det registrert 2.759 cruiseanløp til norske destinasjonar i 2019. Det er 212 fleire enn i 2018, og tilsvarar ein auke på åtte prosent.

– Vi får stadig førespurnader frå t.d. studentar, konsulentar og journalistar som ønskjer statistikk om cruisetrafikk. Sidan etterspørselen er så stor gjennom heile cruisesesongen, har vi valt å gjere statistikken tilgjengeleg og søkbar for alle, seier avdelingsleiar Jon Leon Ervik i Kystverket.

Cruisestatistikken i Kystdatahuset blir oppdatert dagleg og viser cruiseanløp per år og månad, etter fylke, kommune og destinasjonshamn, samt tal passasjerar om bord. Ein kan også søke på cruiseskipet si lengd og bruttotonnasje (BT).