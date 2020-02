Luftferdsle til besvær Del 1

Nyhende

Bardufoss er i dag eit fly-knutepunkt mellom sør og nord. Frå først av ein mindre militærflyplass, men frå 1956 teken i bruk av SAS for ruteflyging med Dakota DC4. Artikkelforfattaren si første reise nordpå var noko seinare, på medio sekstital. No var DC4 skifta ut med DC7C, dette også propellfly, som var den store travaren til SAS på den tida. Men frå Bardufoss var det slutt med storfly-komforten. Nord for her var det Otter sjøfly. Ja, sjøfly! Og her stod vi på Bardufoss, langt inne på tørre landet, i ein uorganisert passasjerkø i ei trong brakke som skulle tene som «terminal». På den tid var det ikkje ein einaste landflyplass for rutefly i Nord Norge! Men landsdelen hadde sjø og vatn. Avgang Bardufoss var frå Andsvatnet, like nord-vest for flyplassen. Dette var siste fly på sein kveld, og destinasjonen for denne siste flyturen, var Hammerfest. Au då! Denne passasjeren skulle til Alta. Men ein fekk berre henge på, andre alternativ var det ikkje, som ein sat fastspent i Otter’en på Andsvatnet.