Svenske band strøymer til Malakoff

Nyhende

Lista over store artistar som kjem til årets Malakoff 16.-18. juli blir stadig lenger. Bo Kaspers Orkester, The Hellacopters og The Hives tar turen frå Sverige.

– Vi ser på The Hives som den perfekte festivalbookinga. Dei er ein garantist for ekstatiske konsertar og er truleg verdas beste punkrockband, seier ein tydeleg nøgd festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal om ein av headlinerane.

Mange store norske artistar som Astrid S, Dagn og Bjørn Eidsvåg kjem også.

The HU, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers, amerikanske Flogging Molly, britiske Yungbud og Nothing but Thieves, powertrioen Bokassa og Drittmaskin spelar også på ulike scener på Nordfjordeid i midten av juli.