Fleire utforkøyringar i indre Hornindal

Nyhende

Vegbana er glattpolert på fv 60 i indre Hornindal. Måndag ettermiddag køyrde eit vogntog i grøfta i møte med ein annan bil. Få hundre meter nærare den tidlegare fylkesgrensa køyrde ein varebil med hengar av vegen.

Begge bilar måtte ha bergingsbil før dei kunne køyre vidare.

- Dette føret er farleg. Og med den dårlege kvaliteten på vegen i tillegg, vert det ekstra utfordrande. Her er glasert og såpeglatt. Vegen skulle heilt klart vore grusa, fastslår Jan Bernhoft i Jan's Bilberging, akkurat ferdig med å hente opp varebilen og i ferd med å klargjere opptauing av vogntoget få hundre meter nærare avkøyrsla til Muldsvor.

Også søndag ettermiddag var han på oppdrag i same området, denne gong nokre kilometer nærare Grodås. Også då for å dra opp eit vogntog som hadde køyrd i grøfta. Spor langs vegen viser at mange har vore utfor vegbana på få kilometer langs fv 60 indre Hornindal siste par dagane.

Lars Karlsen i Statens vegvesen seier til Fjordingen at han har blitt varsla om glatt vegbane.

- Vi sjekkar opp saka og ber i første omgang om tilbakemelding frå entreprenøren. Så vil vi følgje opp saka. Eg vonar folk varslar til 175 når det er behov for det, seier Karlsen.