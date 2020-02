Inger (53) er tilbake som hotellsjef 30 år etter sommarjobben

Nyhende

Det var Andreas Grotli som etablerte hotellet i 1905. Då hadde han allereie vore på fjellet i mange år som vert på Statens fjellstue, nokre kilometer lenger aust. Til liks med fjellstua var hovudoppgåva ved hotellet i starten å syte for mat og husly til folk og fe på veg over Strynefjellet. I tillegg var Grotli eit viktig trafikknutepunkt og hadde både post, telegraf og bensinstasjon. Sidan då har fire generasjonar teke hotellet vidare, og i dag er post og telegraf vekke og bensinpumpene er bytt ut med ladestasjon for el-bilar. Hotellfunksjonen er i dag den viktigaste, saman med drift av skiheisen som ligg like ved.