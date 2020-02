Ny konst. sjukehussjef i Volda

Nyhende

Knut Nautvik har fått stillinga som konstituert klinikksjef for Volda sjukehus med ansvar for fagområda akuttbehandling, medisin og kirurgi. Stillinga er eit ledd i omorganiseringa av helseføretaket der også dei tre andre sjukehusa i fylket har fått nye konstituerte klinikksjefar.

– Eg er svært takksam for at fire dyktige leiarar har sagt ja til å ta på seg dette viktige oppdraget, og eg kjenner meg trygg på at dei tilsette sluttar seg opp om desse slik at vi lukkast saman, skriv administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal Øyvind Bakke i ei pressemelding.

Knut Nautvik er utdanna sjukepleiar og har lang leiarerfaring, m.a. som klinikksjef for kirurgien ved Volda sjukehus.