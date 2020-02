– Treng fleire unge i lokallaget

Nyhende

Hørselshemmedes landsforbund Ungdom Sogn og Fjordane (HLFU S & F) er eit sjølvstendig frivillig lokallag under HLFU.

Som organisasjon arbeider HLFU for å samle unge høyrselshemma i aldersgruppa 13 til 36 år til ulike sosiale arrangement og tiltak, samt gje informasjon og rettleiing. Målet er å styrke dei unge sin identitet og tryggleik. Samt forsøke å betre denne gruppa sin livssituasjon ved å treffe likesinna, utveksle erfaringar og skape eit breitt kontaktnett.

HLFU S & F arrangerer årsmøte i Førde laurdag 8. februar. I år har laget hatt fire styremøte, og fire medlemsmøte. HLFU skal hjelpe til med å førebygge høyrselsskadar, og i den samanheng har lokallaget delt ut informasjon om «God lyd i barnehagen» og eit «Skriketroll» til barnehagane i Førde og Stryn kommune, samt Hornindal. Håpet er at det vil kome til nytte i arbeidet for gode lydforhold i barnehagen.

Det er behov for meir aktivitet og engasjement blant dei unge høyrselshemma i regionen for å kunne drifte lokallaget vidare, og nye personar må inn i styret. Om ingen vil sitje i styret, er situasjonen for lokallaget at det anten blir slått saman med HLFU Hordaland, eller avvikla. Om nokon har spørsmål eller innspel set lokallaget pris på det. Lokallaget håpar på godt frammøte av engasjerte unge høyrselshemma til årsmøtet.

– Vi håpar mange møter opp på årsmøtet, og er med på å sette framtida for lokallaget. Det er gjevande og lærerikt å delta i organisasjonslivet!

Styret i Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom, Sogn og Fjordane

v/leiar Ole Christian Hugøy

Nestleiar: Sunniva Alfine Leivdal

Melissa Bergersen