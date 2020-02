Frå Fjordingen-arkivet: Vil kjempe for Internett

Nyhende

Fjordingen for 10 år sidan:

Den nye leiaren for Hornindal ungdomsråd, Sondre Leivdal, vil kjempe for internett på fritidsklubben. Han gler seg til å vere talsperson for ungdom i kommunen. – Dette er ei veldig viktig sak og noko eg har sett på førsteprioritet, seier Sondre Leivdal. Sondre og nestleiar Mona Seljeset fortel at ungdomane i bygda saknar internettilbodet som no er borte frå fritidsklubben. Men Hornindal si nye ungdomsrådsleiar seier han har tru på at dette er ein sak som det er muleg å løyse i løpet av kort tid. Og det trengst for ungdomane som blant anna brukar nettet til å spele dataspel. – Korleis trivst du i rolla som ny leiar? – Å diskutere er kjekt, så dette er flott!

Politikk er ikkje noko nytt og ukjend for Sondre Leivdal. Faren hans er Arbeidarpartipolitikar, så han seier han har følgt med litt. – Men å bli valt til leiar kom litt pluseleg. Eg håpar det går bra. Ordførar Edvin Haugen er veldig flink til å hjelpe oss og følgje oss opp, fortel 15-åringen.