Sjuke pelsdyrbønder fortvilar over erstatningsreglar

Nyhende

Norges pelsdyralslag reagerer sterkt på at kompensasjonsordninga for pelsdyrbønder er formulert slik at sjuke pelsdyrbønder risikerer å mista retten til erstatning.

– Det burde vore sjølvsagt at dei som er ramma av sjukdom også skulle få kompensasjon, når dei kanskje har vanleg drift både før og etter, seier leiar i Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad, til Nationen.

Han forklarer at reglane er forma slik at bønder som var alvorleg sjuke då regjeringa varsla forbodet mot pelsdyr, ikkje er omfatta av ordninga. Horpestad meiner dette er svært uheldig og meiner det i praksis er som å trø på folk som frå før ligg nede.

Rogaland pelsdyralslag vil no ta saka opp med politikarane på Stortinget for å retta på det dei meiner er eit uheldig punkt i reglane om erstatning.

– Det er ikkje mange tilfelle det dreier seg om, men det betyr mykje for den som har blitt ramma av sjukdom, seier han til avisa.