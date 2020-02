Stor snøskredfare - faregrad 4!

Nyhende

Det er varsla stor snøskredfare i fjellet, faregrad 4, går det fram på varslingstenesta Varsom.no

Faregrad 4 betyr stor snøskredfare: Det vert forventa skred som løsnar av seg sjølv. Ferdsel i skredterreng er ikkje anbefalt.

Det er sannsynleg at skred vert utløyste sjølv ved berre ei lita tilleggsbelastning.

Under spesielle forhold vert det venta mange store og nokre svært store, naturleg utløyste skred.





Om snøskredfaren i indre Fjordane heiter det:

Mykje nedbør og vind vil føre til danning av nysnøflak i høgfjellet. Det er fare for store, naturleg utløyste tørre flakskred, mest utsett er austvende leheng. Det kan også gå naturleg utløsyte laussnøskred. Temperaturstigning vil gje fare for naturleg utløyste våte skred under mildversgrensa. Det er også fare for glideskred.

Unngå opphald i skredterreng og utløpsområde for skred. Unngå også opphald under område med glidesprekker, oppmodar Varsom.no.