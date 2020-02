Sterkt bekymra for avgiftsnivået

Nyhende

– Avgiftene til dei mest sårbare flyplassane i distrikts-Norge ser ut til å vere ein enkel salderingspost for å få budsjett i balanse, skriv Utviklingsforum Ørsta/Volda Lufthamn Hovden i eit brev til både Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Stortinget, Finanskomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Her peikar forumet på at berre sidan 2012 har det vore ein auke på 73 % i avgiftsnivået for kortbanenettet.

Dei statlege avgiftene åleine har auka med 215 mill. frå 2015 til 2018, noko som vil føre til ei rasering av flytilbodet i distrikta og ei undergraving av både verdiskapinga og konkurranseforholda for bedriftene.

Widerøe meiner avgiftsnivået er årsaka til at dei må legge ned flyruter. Sjølv med fulle fly er det ikkje berekraftig drift for kommersiell flyging, framgår det i brevet som Volda formannskap slutta seg til med støtteerklæring tysdag.

– Vi kan ikkje ha stort nok fokus på dette. Det er ekstremt viktig, fastslo Dan Bjørnset (H)

– Flyplassen betyr enormt mykje for næringslivet og regulariteten i vår region, sa Hallvard Bjørneset (V) noko fleire andre rundt bordet hadde innlegg om.

– At Avinor vil byggje ned dei små flyplassane tener ikkje oss i distrikta. Alle kommunar rundt flyplassen bør samordne seg sterkt inn mot sentrale myndigheiter i denne saka, sa Arild Iversen (KrF)