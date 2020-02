Forhandlingar for gangveg i Olden

No vert det sett fart på arbeidet, slik at gangvegen kan stå klar til sommar-sesongen 2021

Nyhende

Tida er meir enn overmoden for å finne løysing for gangveg mellom cruisekaia og sentrum i Olden. Etter fleire års verbal dragkamp utan resultat, har Stryn kommune no teke klare steg for å få full råderett over arealet dei har regulert til offentlege hamneformål. Difor har kommunen sendt brev til kring 20 grunneigarar på den aktuelle strekninga.

Det er to måtar for kommunen å få råderett over arealet på: Gjennom forhandlingar og gjensidig avtale eller ved tvangsinnløysing. Kommunen har no invitert alle grunneigarane til forhandlingar, der målet er å kome fram til semje. Samtidig seier kommunen i same invitasjon at dersom ein ikkje kjem fram til semje, må kommunen fremje ekspropriasjonssak for tingretten og be Fylkesmannen om løyve til førehandstiltreding av arealet.

Det er i utgangspunkt ei dårleg løysing å bruke tvang for å ta areal frå private grunneigarar. Difor er det sterkt å håpe at kommunen og dei ulike grunneigarane lukkast i å finne fram til løysingar alle kan sjå seg nøgde med. I forhandlingar må begge partar vere innstilte på å gje og ta. Nokre grunneigarar har større behov for areal eller løysingar enn andre. Kommunen pliktar å ta også desse på alvor når dei set seg ned ved forhandlingsbordet. På same måte pliktar den enkelte grunneigar å gjere sitt for at det er mulig å kome fram til semje framfor å måtte køyre saka gjennom rettsapparatet.

Når kommunen går til det steg å klargjere tvangsinnløysing som alternativ, er det ut frå den prekære trafikksituasjonen vi ser i Olden kvar einaste gong store cruiseskip legg til kai eller ankrar opp i fjorden. Det har skjedd trafikkulukker som følgje av kaotiske forhold mellom fotgjengarar og biltrafikk i Olden, og det er store sjansar for at det skjer på nytt. Difor er det no tvingande nødvendig å få hand om det arelaet som trengst for å gje turistane som kjem til bygda den sikkerheita dei har krav på, og som Stryn som vertskommune pliktar å tilby.

Ambisjonen om å få på plass gangveg til komande sommarsesong stranda på manglande avtalar mellom kommuen og grunneigarane. No vert det sett fart på arbeidet, slik at gangvegen kan stå klar til sommarsesongen 2021.

Bengt Flaten, ansvarleg redaktør